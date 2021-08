Forte poussée du secteur secondaire au deuxième trimestre

Zurich (awp) - Les entreprises industrielles ont vu leur production et leurs revenus progresser fortement au cours du deuxième trimestre 2021. La hausse sur un an s'explique notamment par les faibles résultats enregistrés un an plus tôt, lorsque l'activité avait été freinée par les mesures mises en place pour contrer la pandémie de Covid-19.

La production dans le secteur secondaire a augmenté de 14,2% par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente, alors que les chiffres d'affaires ont bondi de 15,5%, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) jeudi dans son pointage périodique.

La production dans l'industrie a progressé de 15,7%, et celle dans la construction de 6,5%. La croissance des revenus en rythme annuel s'est établie à respectivement 17,4% et 8,1%.

Si l'on compare les résultats de l'indice avec ceux du deuxième trimestre 2019, la hausse de la production est ramenée à 5,0% pour l'industrie et 1,2% pour la construction, et celle de leurs chiffres d'affaires respectifs à 2,4% et 2,9%, précisent les experts de l'OFS. Pour l'ensemble du secteur secondaire, la progression sur deux ans a été de 4,4% pour la production et de 2,5% pour les revenus.

buc/lk