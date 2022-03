Forte progression de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie

Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière de la région de Philadelphie aux Etats-Unis a fortement progressé en mars. L'indice en la matière s'est inscrit à un plus haut de quatre mois, mais les prix continuent à grimper, tant à l'entrée qu'à la sortie de l'usine.

L'indice général mesurant l'activité s'est établi à 27,4 points (+11 points), selon les données de l'antenne régionale de la Banque centrale américaine publiées jeudi. C'est bien mieux qu'attendu, puisque les analystes anticipaient un indice à 14 points.

"L'activité générale, les livraisons et les nouvelles commandes ont tous augmenté après avoir baissé le mois dernier", indique la Fed de Philadelphie dans son communiqué, précisant que "les entreprises interrogées sont restées généralement optimistes quant à la croissance au cours des six prochains mois.

Les prix, eux, continuent à grimper: "les indices des prix payés et des prix reçus continuent d'indiquer des augmentations de prix généralisées et ont augmenté ce mois-ci". L'indicateur mesurant les prix payés par les industriels - pour se fournir en pièces détachées, matières premières, par exemple - a même atteint son plus haut niveau depuis juin 1979.

Mesuré dans une région fortement industrialisée du nord-est des Etats-Unis, cet indicateur avancé est considéré comme un bon baromètre de l'évolution de l'activité économique américaine. L'enquête a été réalisée du 7 au 14 mars.

afp/vj