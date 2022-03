Fortes pluies en Australie, évacuations par craintes d'inondations

SYDNEY, 29 mars (Reuters) - De fortes pluies douchaient mardi la côte Est de l'Australie pour la deuxième fois ce mois-ci, provoquant l'évacuation de milliers de personnes résidant dans des zones inondables, alors que les autorités ont prévenu que ces intempéries devraient persister au cours des vingt-quatre prochaines heures.

Plusieurs villes des Etats de Nouvelle Galles du Sud et du Queensland oeuvraient encore pour nettoyer les tonnes de débris provoqués par les inondations ravageuses ayant causé la mort d'au moins 21 personnes plus tôt ce mois-ci et détruit de nombreuses habitations et récoltes. (Reportage Renju Jose; version française Jean Terzian)