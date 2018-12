Fortune Legend Ltd : Mise à disposition de la note d'information de l'initiateur dans le cadre de l'OPA simplifiée sur les actions de Baccarat

Ce communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. La Société décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des règles locales qui lui sont applicables.

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 12 DECEMBRE 2018

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

BACCARAT

INITIEE PAR

FORTUNE LEGEND LIMITED

PRESENTEE PAR

SOCIETE GENERALE

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D'INFORMATION ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE FORTUNE LEGEND LIMITED

TERMES DE L'OFFRE :



Prix de l'Offre : 222,70 euros par action Baccarat



Durée de l'Offre : du 13 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclus

AMF - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS



Le présent communiqué a été établi par Fortune Legend Limited et diffusé conformément aux dispositions des articles 231-27 2° et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF").

En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-13 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société Baccarat en date du 11 décembre 2018, apposé le visa

n°18-559 en date du 11 décembre 2018 sur la note d'information établie par la société Fortune Legend Limited (l'"Offre").

Conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Fortune Legend Limited ont été déposées auprès de l'AMF le 11 décembre 2018 et complètent la note d'information établie par Fortune Legend Limited. Ces informations ainsi que la note d'information sont mises à la disposition du public ce jour, sont disponibles sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenues sans frais auprès de Société Générale, CORI/COR/SEG, 75886 Paris Cedex 18.

* * *

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre en vue de vendre ou d'acquérir des titres financiers, ni une sollicitation en vue d'une telle offre dans un quelconque pays, y compris en France. L'Offre est faite exclusivement en France. L'Offre n'est pas étendue, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ou à des personnes se trouvant aux Etats-Unis. En conséquence, aucun exemplaire ou copie du présent document, et aucun autre document relatif à cette Offre, ne pourra être envoyé, communiqué ou diffusé aux Etats-Unis de quelque manière que ce soit.

La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution constituerait une violation de la loi ou de la réglementation applicable ou soumettrait Fortune Legend Limited à une obligation légale quelconque. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions.

En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Fortune Legend Limited décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Fortune Legend Limited via Globenewswire