Forum ESI en Allemagne les 6 et 7 novembre 2019 à Berlin

ESI Group, (Paris:ESI) (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI), pionnier du prototypage virtuel pour les industriels, organise le 6 et 7 novembre 2019 son Forum allemand biannuel à Berlin. Cette édition marque les 40 ans de présence d’ESI en Allemagne, second marché du groupe et berceau de nombreuses industries qui bénéficient du Prototypage Virtuel. À cette occasion, Cristel de Rouvray, Directrice générale, reviendra sur l’évolution du groupe et de ses solutions aux côtés de nombreux industriels dans leurs courses à l’innovation, depuis le tout premier « crash test » virtuel réalisé pour Volkswagen en 1985.

L’industrie allemande et notamment l’automobile, traverse une transformation profonde. Au travers de ses solutions de prototypage virtuel, ESI Group accompagne proactivement cet écosystème dans sa recherche perpétuelle d’amélioration de la performance de son outil de production, de ses produits et de ses services.

Le programme de ces deux journées comprend des conférences, ateliers et démonstrations de la valeur unique offerte par le prototypage virtuel aux acteurs référents de l’automobile, de l’aéronautique et de l’industrie lourde. Partages d’expertises et retours d’expériences de scientifiques notoires, de pionniers de l’industrie et de dirigeants ponctueront les échanges. Des clients de Volkswagen à Airbus, Audi, Kion Group, ThyssenKrupp Steel, Opel, Bosch ou Netherlands Aerospace Center présenteront aux côtés des équipes du groupe.

Cristel de Rouvray déclare : « Nous sommes fiers de réunir nos partenaires pour fêter nos 40 ans de présence sur un marché emblématique pour les acteurs industriels. Ce forum sera, pour nous, l’occasion de rappeler que derrière chaque collaboration, chaque innovation, chaque produit se cachent des années de confiance, des talents, des expertises et une vision commune. Ces éléments sont la clé pour concevoir des produits innovants et sûrs d’une qualité certifiée. Notre partenaire Volkswagen reviendra par exemple sur 35 ans de collaboration, depuis le tout premier crash test virtuel en 1985. La vision d’ESI « Zéro essai, Zéro prototype, Zéro arrêt de production » et notre maîtrise de la physique des matériaux, nous permettent de continuer à accompagner les industriels confrontés à une complexité croissante : performer aujourd’hui tout en construisant demain. »

Le programme complet de la conférence est disponible sur le site d’ESI Group.

À propos d’ESI Group

ESI Group est le principal créateur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel. Spécialiste en physique des matériaux, ESI a développé un savoir-faire unique afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur permettant de fabriquer puis de tester virtuellement leurs futurs produits et d’en assurer leur pré-certification. Couplé aux technologies de dernière génération, le Prototypage Virtuel s’inscrit désormais dans une approche plus large du Product Performance Lifecycle, qui adresse la performance opérationnelle du produit tout au long de son cycle de vie complet de fonctionnement, du lancement au retrait. La création de Jumeaux Hybrides (Hybrid TwinTM) intégrant à la fois la simulation, la physique et l’analyse de données permet de créer des produits intelligents, notamment avec les objets connectés, de prédire leur performance et d’anticiper leurs besoins de maintenance.

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires 2018 s’est élevé à 139 M€. ESI est une société française cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, labellisée « Entreprise Innovante » en 2000 par Bpifrance et éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

A propos du prototypage virtuel

Vers une nouvelle économie centrée sur l’usage, la transformation du secteur industriel est une réalité mondiale contraignant l’ensemble de ses acteurs ; entre raccourcissement des délais de production et de commercialisation, intensification concurrentielle, pression sur les coûts, ou encore disruptions réglementaires, sécuritaires et environnementales. L’enjeu pour les industriels est de taille : innover et se transformer en maintenant et améliorant leurs niveaux de croissance et de rentabilité.

Face aux bouleversements opérationnels actuels profonds impactant les industriels de tous secteurs, le prototypage virtuel s’impose comme la solution de référence leur permettant de supprimer essais physiques et prototypes réels. Les bénéfices des solutions de simulation du groupe offrent un gain opérationnel et économique significatifs. Au-delà de la performance des industriels sur leur méthodologie de production, ESI adresse désormais la performance de leurs produits tout au long de leur cycle de vie, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives en maintenance prédictive.

