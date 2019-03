Fosun Tourism (Club Med) revient dans le vert en 2018, bond en Chine

Paris (awp/afp) - Fosun Tourism, coté à Hong Kong depuis novembre et propriétaire du Club Med, est redevenu bénéficiaire l'an dernier à la faveur d'une fréquentation accrue de ses sites, le spécialiste français des villages-vacances saluant notamment le bond de sa clientèle en Chine.

Au cours de l'année 2018, Fosun Tourism a dégagé un bénéfice net part du groupe de 308 millions de yuans (40,4 millions d'euros), contre une perte nette de 197 millions de yuans en 2017, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Une embellie due à un net gonflement du chiffre d'affaires, qui a bondi de 38% à quelque 16,3 milliards de yuans (2,14 milliards d'euros) sur fond de net renforcement de la fréquentation touristique, tirée par sa station balnéaire Atlantis Sanya (sud de la Chine).

De son côté, le Club Med a conforté sa position de moteur du groupe: ses villages ont séduit 1,44 million de clients dans le monde l'an dernier, soit une fréquentation en hausse de 6,6%, avec une nette accélération (+8%) du volume d'affaires à 1,62 milliard d'euros .

Surtout, l'enseigne française se renforce en Chine, devenue depuis 2015 son deuxième marché après la France: le Club Med y compte désormais 243.000 clients dans le pays, un bond de 22% sur un an, et ce alors qu'il s'efforce de mieux viser la clientèle urbaine. Ainsi, sur les cinq nouveaux "resorts" que le Club Med a ouvert dans le monde en 2018, deux ont été ouverts en Chine sous le concept "JoyView", c'est-à-dire situés à proximité de grandes villes pour des séjours plus courts. Un autre "JoyView" doit ouvrir en 2019 "près de Pékin".

La fréquentation s'est également renforcée sur toutes les autres régions, gonflant de 8,7% en Europe, de 5,6% en Amérique et de 7,9% en Asie.

En dépit d'investissements mondiaux de 100 millions d'euros, le flux de trésorerie disponible est resté "positif" l'an dernier, a précisé le Club Med, soulignant sa rentabilité accrue et sa "stratégie de montée en gamme".

Le Club Med, qui comptait fin décembre 67 villages dans une quarantaine de pays, a par ailleurs salué un bond (+5,2% sur un an, au 2 mars) des réservations au premier semestre 2019.

Le pionnier français des villages-vacances est devenu en 2015 la propriété à 100% du conglomérat géant chinois Fosun, dont les activités très diversifiées vont de l'immobilier à la finance. Fosun a entrepris l'an dernier de coter de façon distincte à la Bourse de Hong Kong son pôle tourisme, maison mère du Club Med.

Cette cotation de Fosun Tourism, qui a levé en novembre 376 millions d'euros sur la place hongkongaise, devait permettre d'apporter "des moyens supplémentaires" pour le développement de Club Med.

afp/rp