Fourpoints IM rachète Pastel & Associés

Fourpoints IM a annoncé l'acquisition de spécialiste de la gestion de conviction « value » Pastel & Associés. David Pastel intégrera la direction de Fourpoints IM et continuera, avec son co-gérant Damien Audoyer, à assurer la gestion du fonds Valeur Intrinsèque avec la même approche originale. L'opération permet au groupe de passer le cap des 300 millions d'actifs gérés avec une quinzaine de collaborateurs." Fourpoints IM disposera ainsi d'une équipe de gérants et analystes couvrant tant la gestion des actions internationales, américaines et européennes que l'allocation d'actifs et la multigestion " a souligné Francois Pasquier, Président de la société." L'expertise de Pastel & Associés en gestion d'actions internationales avec un style très affirmé dans la recherche de sociétés de qualité temporairement sous évaluées par les marchés financiers, est très complémentaire de l'expertise développée par Fourpoints, avec un process orienté vers les sociétés européennes et américaines leaders bénéficiant d'une bonne visibilité et de barrières à l'entrée ", a expliqué le gestionnaire d'actifs.L'opération a reçu l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.