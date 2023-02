Fox affirme que Dominion ne peut pas prouver des dommages de 1,6 milliard de dollars dans une affaire de diffamation

Fox a fait valoir cet argument dans une demande reconventionnelle déposée à la Cour supérieure du Delaware, le dernier développement dans une bataille juridique sur la couverture de l'élection présidentielle américaine de 2020 par Fox.

Fox a allégué dans son dépôt que la demande de dommages et intérêts de Dominion n'a "aucun lien" avec sa valeur "ou tout préjudice supposé qu'elle a subi" après que le réseau a diffusé des affirmations démystifiées selon lesquelles les machines à voter de Dominion ont été utilisées pour truquer l'élection contre le républicain Donald Trump et en faveur de son rival démocrate Joe Biden.

Un représentant de Dominion a refusé de commenter. La motion de la société pour un jugement sommaire dans l'affaire devrait être rendue publique d'ici la fin de la journée de jeudi.

Dominion a allégué dans son procès intenté en mars 2021 dans le Delaware que Fox a amplifié les fausses théories pour augmenter son taux d'audience et rester à la hauteur de ses concurrents de droite dure, notamment One America News Network, que Dominion poursuit séparément.

Dans son dépôt, Fox a affirmé que Dominion reste une société financièrement saine avec des revenus annuels approchant les 100 millions de dollars malgré les allégations de trucage des élections.

Fox prétend que le procès de Dominion ne sert qu'à "générer des gros titres, refroidir le discours protégé par le premier amendement et enrichir injustement" les investisseurs de la société, qui selon le dépôt de Fox ont évalué Dominion à environ 80 millions de dollars.

Fox, dont le siège est à New York, a demandé au tribunal de statuer en sa faveur en vertu d'une loi d'État destinée à protéger les défendeurs contre les poursuites visant à étouffer la liberté d'expression.

Dominion a allégué dans son procès de mars 2021 que des alliés de Trump comme Rudy Giuliani et Sidney Powell sont apparus sur Fox News et ont faussement prétendu que le logiciel de Dominion avait pu manipuler le décompte des voix en faveur de Biden.

Le 30 novembre 2020, par exemple, Powell est apparu dans l'émission de Sean Hannity, où elle a faussement déclaré que les machines Dominion "ont exécuté un algorithme qui a rasé les votes de Trump et les a attribués à Biden. Et ils ont utilisé les machines pour mettre à la poubelle de grands lots de votes qui auraient dû être attribués au président Trump."

Dominion a demandé des communications au président de Fox Corp, Rupert Murdoch, à son fils Lachlan Murdoch et à d'autres hauts responsables de Fox afin de prouver que la chaîne savait que les déclarations diffusées étaient fausses ou qu'elle a négligé leur exactitude. Il s'agit là de la norme de "malveillance réelle", que les personnalités publiques doivent prouver afin de l'emporter dans les cas de diffamation.

Les animateurs et co-animateurs de Fox, Tucker Carlson, Laura Ingraham, Jeanine Pirro et Bret Baier ont également été mis en cause ces derniers mois, selon les dossiers judiciaires, ainsi que l'ancien animateur Lou Dobbs. Suzanne Scott, directrice générale de Fox News, et Jay Wallace, président, ont également pris part à des dépositions.

Un procès de cinq semaines dans cette affaire doit commencer le 17 avril.