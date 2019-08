Fragile rebond attendu pour le CAC 40 face aux incertitudes politiques

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait tenter d'amorcer un rebond à l'ouverture, vendredi, dans le sillage de la clôture dans le vert de Wall Street, malgré un contexte d'incertitudes économiques et politiques qui plombe l'appétit pour le risque des investisseurs.

Vers 8h20, le contrat à terme sur l'indice parisien prenait une trentaine de points, selon les données du courtier IG Markets.

La séance risque toutefois d'être marquée par une forte volatilité, à l'instar de celle de jeudi où les indices européens se sont retournés plusieurs fois, au gré des annonces sur les négociations commerciales entre Pékin et Washington. Ce dossier devrait encore occuper le devant de la scène vendredi. Jeudi soir, le président américain, Donald Trump, a déclaré qu'un entretien téléphonique avec son homologue chinois, Xi Jinping, était prévu pour bientôt et a dit être convaincu que le conflit commercial avec Pékin serait "de courte durée". Le locataire de la Maison-Blanche a également affirmé que la prochaine session de négociations avec la Chine en septembre était "toujours prévue". Plus tôt, la Chine avait menacé de contre-attaquer face aux nouveaux tarifs douaniers que Washington prévoit d'instaurer le 1er septembre.

Les investisseurs continueront par ailleurs de surveiller l'évolution de la crise hongkongaise. Jeudi, Liu Xiaoming, l'ambassadeur de la Chine à Londres, a affirmé que Pékin ne resterait pas "les bras croisés" si la situation devenait "incontrôlable". Selon plusieurs agences de presse, Pékin a rassemblé des forces militaires à Shenzhen, ville chinoise située aux portes de Hong Kong.

