New York (awp/afp) - Franc suisse et yen étaient en forte hausse mercredi portés par un mouvement de liquidation d'opérateurs spéculatifs, la devise japonaise étant aussi aidée par la perspective d'une possible hausse de taux de la Banque du Japon.

Vers 19H50 GMT, la devise helvétique s'octroyait 0,78% face à la monnaie unique, à 0,9599 franc suisse pour un euro, au plus haut depuis un mois.

La devise nippone progressait de 1,06% contre le billet vert, à 153,96 yens pour un dollar. Elle avait atteint plus tôt 153,11 yens, pour la première fois depuis début mai.

"C'est une liquidation des positions de +carry trade+", a expliqué Brad Bechtel, de Jefferies.

Le carry trade consiste à emprunter de l'argent dans une monnaie dont la banque centrale de référence pratique des taux faibles pour le placer dans la devise d'un pays ou d'une zone économique où les rendements sont élevés.

Le taux directeur de la Banque du Japon (BoJ) se situe actuellement dans une fourchette comprise entre 0% et 0,1%, tandis que celui de la Banque nationale suisse (BNS) est à 1,25%, des niveaux parmi les plus bas du monde.

Brad Bechtel a aussi mentionné le yuan offshore comme devise de financement pour le "carry trade".

Les spéculateurs qui pratiquent le "carry trade" ont pour destinations privilégiées le réal brésilien, le peso mexicain et le dollar américain.

La remontée du yen, ces derniers jours, est aussi attribuée à de possibles interventions des autorités japonaises sur le marché des changes pour soutenir leur devise, ce que le gouvernement nippon n'a pas confirmé.

Le Japon doit communiquer, le 31 juillet, des données relatives à ses activités sur le marché des changes, le même jour que la fin de la réunion de politique monétaire de la BoJ.

Les opérateurs tablent sur une nouveau relèvement du taux directeur, de 0,1 point de pourcentage, ce qui a stimulé le yen. L'institution doit aussi donner des précisions quant à la réduction de ses achats d'obligations souveraines japonaises sur le marché.

Cours de mercredi Cours de mardi 19H50 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0840 1,0854 EUR/JPY 166,90 168,88 EUR/CHF 0,9599 0,9673 EUR/GBP 0,8399 0,8408 USD/JPY 153,96 155,59 USD/CHF 0,8855 0,8913 GBP/USD 1,2906 1,2908

afp/rp