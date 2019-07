Française des Jeux : l'APE a désigné le syndicat bancaire

02/07/2019 | 12:05

Dans le cadre du projet de privatisation de la Française des Jeux (FDJ), l'Agence des participations de l'Etat (APE) annonce ce matin avoir recruté le syndicat bancaire au terme d'une procédure de mise en concurrence.



Au total, huit banques dirigeront l'opération. Parmi elles, et pour le placement institutionnel, 'le rôle de coordinateur global - chef de file et teneur de livre associé a été confié à BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs et Société générale', indique un communiqué. Pour le placement de l'offre aux particuliers, ce même rôle a été attribué à CA-CIB et Natixis.



Rappelons que le gouvernement entend procéder à la privatisation de la FDJ par l'intermédiaire d'une introduction en Bourse.





