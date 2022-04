PARIS, 10 avril (Reuters) - Emmanuel Macron s'imposerait au second tour de l'élection présidentielle, le 24 avril, avec 51% des voix face à Marine Le Pen (49%), selon une estimation Ifop diffusée dimanche soir à l'issue du premier tour.

Le président sortant et la candidate du Rassemblement nationale se sont qualifiés pour le second tour. (Rédigé par Sophie Louet et Nicolas Delame)