France 2022-A Lyon, Jadot pose les jalons de sa "République écologique et sociale"

PARIS, 29 janvier (Reuters) - Le candidat écologiste à l'élection présidentielle d'avril Yannick Jadot a posé samedi à Lyon les jalons d'une "République écologique et sociale" dans un discours-programme axé sur la lutte contre l'inaction climatique et les inégalités.

"Le climat et le pouvoir d'achat, c'est maintenant", a lancé le député européen, vainqueur de la primaire d'Europe Ecologie-Les Verts à la fin septembre, devant quelque 300 personnes réunies au H7, un lieu dédié aux entrepreneurs du numérique.

"Changeons l'avenir, changeons le système, changeons la vie, pour nos droits, pour ceux des plus vulnérables", a martelé l'ancien directeur des campagnes de Greenpeace en déclinant son slogan de campagne, "Changeons !" face aux gouvernements, "la gauche, la droite", qui "n'ont rien fait" face à l'urgence que constitue le dérèglement climatique.

"Changeons! C'est l'appel de la jeunesse à celles et ceux qui détruisent leut avenir. Nous le disons avec coeur et avec Greta Thunberg : 'No more blablabla'," a poursuivi Yannick Jadot. "Ce déni, cet abandon de l'action, nous allons y mettre fin."

Crédité de 5 à 7% des intentions de vote dans les enquêtes d'opinion, le candidat écologiste, qui a prévenu qu'il ne tiendrait pas compte des résultats, attendus dimanche, de la "primaire populaire" organisée par des militants en vue de susciter une candidature commune à gauche, a assuré que son projet permettrait une "baisse d'au moins 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030".

10 MILLIARDS PAR AN POUR LA RÉNOVATION THERMIQUE

Parmi ses mesures phares de lutte contre le dérèglement climatique, Yannick Jadot a dit vouloir "investir 10 milliards d'euros par an dans la rénovation thermique des logements", 4 milliards d'euros par an dans le ferroviaire, et interdire en 2030 la vente de véhicules neufs au carburant fossile.

Il a préconisé le rétablissement d'un impôt sur la fortune "dont les taux seront fonction de l'engagement des patrimoines dans la transition écologique" ou la suppression de la TVA pour les produits "bio".

Le candidat EELV a également promis la sortie de l'élevage industriel en dix ans et la reconnaissance du crime d'écocide en droit français pour "mettre fin à l'impunité aujourd'hui totale des multinationales et des acteurs privés ou publics en matière de destruction environnementale".

Il s'est prononcé pour une règle d'or climatique appliquée aux dépenses publiques, affirmant que 18 milliards d'euros d'argent public "vont dans des dépenses néfastes pour le climat". "Plus aucun euro d'argent public ne doit aller dans les énergies fossiles, dans les pesticides."

Concernant la transition énergétique, il a plaidé pour un abandon "progressif, maîtrisé" du nucléaire, et dénoncé ceux qui, d'Emmanuel Macron à Marine Le Pen, "promettent un avenir toujours plus radioactif et dangereux".

"Cette transition n'est pas un voeu pieux, elle a été scénarisée, planifiée par de nombreuses études, elle est réaliste. Nous l'accompagnerons pour que ce ne soient pas les salariés qui paient les prix des mauvais choix technologiques du passé", a promis le candidat écologiste.

Sur le volet social, Yannick Jadot s'est ainsi engagé à porter le Smic à 1.400 euros nets par mois en cas d'accession à l'Elysée et de créer un revenu citoyen automatique accessible dès 18 ans, "qui ne laissera personne sous le seuil de pauvreté, aujourd'hui à 920 euros".

Le candidat EELV s'est également prononcé pour la construction de 700.000 logements sociaux en cinq ans et le recrutement de 200.000 personnes dans les services publics, en assurant devant son auditoire lyonnais : "Je serai le président de l'écologie et du pouvoir de vivre." (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)