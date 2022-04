France 2022: Biden félicite Macron pour sa réélection

PARIS (Reuters) - Le président américain Joe Biden a félicité lundi Emmanuel Macron pour sa réélection pour un second mandat de cinq ans face à Marine Le Pen, dans un message publié sur Twitter.

"Félicitations à Emmanuel Macron pour sa réélection. La France est notre plus ancien allié et un partenaire clé pour relever les défis mondiaux. Je me réjouis de la poursuite de notre étroite coopération, notamment en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine, la défense de la démocratie et la lutte contre le changement climatique", a écrit Joe Biden.

Selon les estimations des instituts de sondage, le chef de l'Etat sortant a été réélu pour un deuxième mandat de cinq ans après avoir obtenu plus de 58% des suffrages exprimés, contre près de 41% à la candidate du Rassemblement national (RN).

(Rédigé par Camille Raynaud)