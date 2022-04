France 2022-Les dangers Le Pen et Macron "pas de même nature"-La France insoumise

PARIS, 17 avril (Reuters) - Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale et lieutenante de Jean-Luc Mélenchon, a estimé dans le Journal du dimanche que le danger incarné par Marine Le Pen n'était "pas de même nature" que celui représenté par Emmanuel Macron, mais sans aller jusqu'à donner une consigne de vote pour le second tour.

Arrivé en troisième position au premier tour de l'élection présidentielle derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon a appelé ses électeurs à ne donner aucune voix à la candidate d'extrême droite, mais sans aller jusqu'à appeler à voter pour le président sortant comme l'ont fait beaucoup d'autres candidats.

Un sondage Ipsos a montré samedi que 33% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon projetaient de voter en faveur d'Emmanuel Macron au second tour, 16% en faveur de Marine Le Pen, et que 51% restaient indécis. La campagne pour le second tour du 24 avril se joue donc à gauche, pour tenter de convaincre ceux et celles qui avaient jeté leur dévolu sur le candidat de La France insoumise.

"Ces deux dangers ne sont pas de même nature", a déclaré Mathilde Panot au JDD. "Nous comprenons la colère immense qu'il y a contre Emmanuel Macron, mais nous espérons que les électeurs ne se tromperont pas sur l'imposture sociale de la candidature de Marine Le Pen. En plus de la maltraitance sociale de la politique d'Emmanuel Macron, elle ajouterait une haine raciste et antimusulmane."

"Mais nous n'appellerons pas à voter pour Emmanuel Macron, qui a détruit notre pays depuis cinq ans. C'est à Macron de convaincre", a-t-elle ajouté.

La consultation en ligne organisée par La France insoumise pour recueillir les intentions des 7,7 millions de personnes qui ont voté pour elle au premier tour s'est close samedi à 20h. Jean-Luc Mélenchon y invite à faire part de son choix entre un vote Macron, un vote blanc, un vote nul ou une abstention, et a promis de rendre le résultat de la consultation public. (Gilles Guillaume, édité par Camille Raynaud)