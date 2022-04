France 2022: Macron appelle au rassemblement, plaide pour "un grand mouvement politique"

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron, arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle française dimanche devant Marine Le Pen, a déclaré "tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France" et appelé à fonder "un grand mouvement politique d'unité et d'action", au-delà des différences de sensibilités.

"J'invite solennellement tous nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité et quel qu'ait été leur choix au premier tour à nous rejoindre", a déclaré Emmanuel Macron lors d'un discours prononcé devant ses partisans au Parc des expositions, à Paris.

"J'appelle tous ceux qui depuis six ans et jusqu'à ce soir se sont engagés pour travailler à mes côtés à transcender leurs différences pour se rassembler en un grand mouvement politique d'unité et d'action pour notre pays", a-t-il déclaré à ses partisans.

Le président sortant, arrivé à l'Elysée en 2017 porté par "En Marche", un mouvement politique présenté comme "ni de droite ni de gauche", a déclaré qu'il était "prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune".

Emmanuel Macron, qui sera opposé à la candidate du Rassemblement national le 24 avril, a déclaré vouloir, "dans ce moment décisif pour l'avenir de la nation, (...) tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France".

Il a également remercié les candidats éliminés lui ayant déjà apporté leur soutien - Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse et Fabien Roussel - et a salué "leur clarté à l'égard de l'extrême droite et pour faire barrage à l'extrême droite".

Il a précisé être "pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien pour (son) projet".

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame et Sophie Louet)