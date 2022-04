France 2022: Macron et Le Pen au second tour selon plusieurs estimations

PARIS (Reuters) - Le président sortant, Emmanuel Macron, et la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, sont arrivés en tête du premier tour de l'élection présidentielle française ce dimanche et se sont qualifiés pour le second tour prévu le 24 avril, selon les premières estimations publiées dimanche soir par plusieurs instituts de sondage.

Emmanuel Macron a recueilli 28,5% des suffrages selon Ipsos-Sopra Steria, 28,6% selon Ifop-Fifucial et 28,5% selon ELABE.

Marine Le Pen est créditée de 23,6% des suffrages selon Ipsos-Sopra Steria, 24,4% selon IFOP-Fifucial et 24,2% selon ELABE.

Le candidat de l'Union Populaire, Jean-Luc Mélenchon (20,2% à 20,3% selon les instituts) serait éliminé, tout comme Eric Zemmour (Reconquête), crédité de 6,8% à 7,1% des voix.

Valérie Pécresse (Les Républicains) aurait recueilli entre 4,6% et 5,1% des suffrages et Yannick Jadot (Europe Ecologie-Les verts) entre 4,3% et 4,6%.

Ces estimations sont corroborées par les autres instituts de sondage.

