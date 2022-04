PARIS, 10 avril (Reuters) - Emmanuel Macron (29,5%) et Marine le Pen (24,0%) sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle française, selon les premières estimations de l'institut OpinionWay pour CNEWS et Europe 1 publiées dimanche soir, à l'issue du premier tour.

Jean-Luc Mélenchon (20,5%) serait éliminé, tout comme Eric Zemmour (6,5%) Yannick Jadot (4,5%) et Valérie Pécresse (4,5%). (Rédigé par Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)