France 2022-Macron jugé plus convaincant lors du débat d'entre-deux tours-Sondage Elabe

PARIS, 21 avril (Reuters) - Emmanuel Macron a été le plus convaincant lors du débat d'entre-deux-tours de la présidentielle, pour 59% des téléspectateurs, selon un sondage de l'institut Elabe publié jeudi.

Le président sortant et la candidate du Rassemblement national se sont affrontés mercredi lors d'un débat télévisé organisé mercredi soir sur TF1 et France 2, à quatre jours du second tour de l'élection présidentielle.

Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 650 téléspectateurs, âgés de 18 ans et plus, ayant regardé le débat d'entre-deux tours diffusé le 20 avril. Les téléspectateurs ont été interrogés en fin d'émission. (Rédigé par Camille Raynaud)