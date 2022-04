France 2022-Macron réélu président avec près de 58% face à Le Pen-estimations

PARIS, 24 avril (Reuters) - Emmanuel Macron a remporté dimanche le second tour de l'élection présentielle française avec près de 58% des voix contre environ environ 42% pour Marine Le Pen, selon les estimations diffusées par les institus de sondage Elabe, Ifop-Fiducial et OpinionWay.

Selon les estimations des instituts de sondage, l'abstention atteindrait plus de 28%.

L'estimation Elabe a été réalisée pour BFMTV et RMC, L'Express et SFR ; celle d'Ifop-Fiducial pour TF1 et LCI et celle d'OpinionWay pour CNEWS et Europe 1. (Rédigé par Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)