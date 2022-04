France 2022-Un nouveau mandat de Macron serait "un saccage social", dit Le Pen

ROYE, Somme, 21 avril (Reuters) - Marine Le Pen a estimé jeudi qu'un nouveau mandat d'Emmanuel Macron serait "un saccage social", après un premier mandat "dévastateur" pour les Français.

"Un second mandat éventuel d'Emmanuel Macron sera un saccage social, il ne sera plus limité par rien et il ira au bout de sa logique", a déclaré la candidate du Rassemblement national à la presse sur une aire d'autoroute à Roye (Somme), au lendemain du débat télévisé avec le président sortant.

"Ce serait le premier mandat en pire", a-t-elle ajouté.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)