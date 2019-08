France-2e tentative de traversée de la Manche pour Franky Zapata

SANGATTE, 3 août (Reuters) - Le Français Franky Zapata, qui avait échoué à traverser la Manche sur sa "planche volante" propulsée par des mini-turboréacteurs le 15 juillet, s'est dit confiant pour sa deuxième tentative dimanche.

"On a bossé énormément, ça n'a pas été facile mais je pense que techniquement on est bien prêt. On a réglé les détails", a-t-il déclaré samedi en conférence de presse, quelques heures avant son nouvel essai.

"Le seul truc qui pose problème est que je suis assez fatigué, j'ai besoin d'une bonne nuit de repos et ça devrait aller", a-t-il ajouté.

Lors de sa première tentative, Franky Zapata était tombé à mi-parcours, en mer, en tentant de se poser sur la plate-forme d'un bateau pour procéder au ravitaillement.

Il lui fallait, pour parcourir les 35 km jusqu'à la côte anglaise à 140 km/h, 15 à 20 mètres au-dessus de l'eau, s'approvisionner en carburant à mi-chemin.

"Sur des petits bateaux, on ne peut pas se poser", a-t-il expliqué. Pour cette tentative, le bateau sera donc "plus gros" et la plate-forme "plus grande".

Il utilisera également un nouveau système qui prévoit, qu'en cas de défaillance de l'un des moteurs, l'autre moteur prenne le relais sans qu'il soit nécessaire de se poser.

"On part avec une machine qui est au mieux de ce qu'on est capable de faire", a-t-il ajouté, estimant avoir beaucoup plus de chance cette-fois-ci de réussir que la dernière fois.

"On a vu, on a appris, le vents n'ont pas changé (...), je pense que ça devrait le faire", a-t-il ajouté. "Tant qu'on ne passe pas, on recommencera". Le départ est prévu entre 07h00 et 08h00 à Sangatte dans le Pas-de-Calais.

"L'homme volant" a été cette année l'une des attractions du traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées à Paris. Il avait évolué dans les airs sur sa machine volante devant la tribune officielle.

Il voulait initialement être pilote d'hélicoptère mais a été recalé à la visite médicale à cause de son daltonisme.

L'idée d'un "flyboard" lui est venue en 2011, à partir d'un jet-ski. Il a développé son invention dans les ateliers de son entreprise du Rove (Bouches-du-Rhône) avec une aide de l'armée. (Pascale Antonie, avec Caroline Pailliez, édité par Tangi Salaün)