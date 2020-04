France : 3,9 millions de salariés concernés par des demandes d'activité partielle

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le ministère du Travail a annoncé jeudi que des demandes d'activité partielle avaient été déposées pour 3,9 millions de salariés en France au 1er avril, en raison de la crise liée au coronavirus. Par rapport au 25 mars, le nombre de salariés concernés par le chômage partiel a augmenté de 2,4 millions, a précisé le ministère.

Au total, "42% des salariés faisant l'objet d'une demande d'activité partielle travaillent dans des établissements de moins de 20 salariés, ces établissements représentant 34% de l'emploi salarié privé. A l'inverse, ceux qui travaillent dans des établissements de plus de 250 salariés représentent 13% des salariés en activité partielle, alors que ces établissements recouvrent 20% de l'emploi salarié privé", a détaillé le ministère du Travail.

Les secteurs les plus touchés sont le commerce et la réparation d'automobiles, l'hébergement et la restauration, la construction et les services.

La Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), qui dépend du ministère du Travail, publiera chaque semaine des données sur la situation du marché du travail pendant la crise sanitaire. Ces données hebdomadaires seront susceptibles d'être révisées au cours des semaines suivantes.

