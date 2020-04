France: 70% d'offres d'emplois de moins en mars par rapport à mars 2019

"Les offres d'emplois chutent fortement, on a perdu sept offres d'emploi sur dix", a dit la ministre du Travail sur LCI. "Il y a 70% d'offres d'emplois en moins en mars 2020 par rapport à mars 2019".

"Mais il y a quand même des secteurs qui recherchent activement", a-t-elle ajouté, citant entres autres l'agriculture, le transport ou encore le médico-social.

Compte tenu de l'épidémie, l'exécutif a reconnu ces dernières semaines que l'objectif d'atteindre 7% de chômage d'ici la fin du quinquennat en 2022 serait plus difficile, si ce n'est compromis.

"Nous étions sur une excellente tendance puisqu'il y a deux mois on annonçait que le chômage était à 8,1%, le plus faible taux depuis 11 ans ; on est loin de cette situation", a rappelé Muriel Pénicaud.

"Tout ce qui peut permettre de reprendre dans les semaines qui viennent une activité, en protégeant les salariés, contribue à éviter le spectre d'un chômage qui augmenterait", a-t-elle ajouté. "Tout dépendra de l'ampleur et de la rapidité de la reprise d'activité, aujourd'hui c'est vraiment trop tôt pour le dire".

(Marine Pennetier, édité par Bertrand Boucey)