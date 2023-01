France-75.000 foyers privés d'électricité en raison de la tempête Gérard

PARIS, 16 janvier (Reuters) - La tempête Gérard balaie depuis dimanche soir le nord et l'ouest de la France avec des vents particulièrement violents, qui ont provoqué lundi dans la matinée des coupures d'électricité affectant 75.000 foyers, notamment en Normandie, Bretagne et Pays de la Loire, a fait savoir le gestionnaire du réseau Enedis.

"L'épisode, toujours en cours, est particulièrement intense avec des vents de plus de 110 km/h. La situation peut évoluer", a ajouté Enedis dans un communiqué.

Selon Météo France, le vent a soufflé jusqu'à 158 km/h à la pointe du Raz, dans le Finistère.

Alors que la tempête se dirige vers l'Ile-de-France, le service météorologique a placé lundi sous vigilance orange toute la région, à l'exception du département du Val-d'Oise, ainsi que les départements du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube et de la Marne.

La vigilance orange a été levée pour le Finistère, le Morbihan, l'Indre-et-Loire, l'Indre, le Loir-et-Cher, le Maine-et-Loire et le Cher, et maintenue pour la Mayenne et la Sarthe. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)