PARIS, 4 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron, appelé par le président de la région des Hauts-de-France Xavier Bertrand (ex-Les Républicains) à sortir du "déni" sur la question de la sécurité, s'en prend aux "gens qui sont dans l'opportunisme", dans une interview aux journaux du groupe Ebra à paraître lundi.

"Il y a beaucoup de gens qui se voient un destin national, c’est légitime et c’est très bien", estime le chef de l'Etat dans cet entretien accordé en amont de son "itinérance mémorielle" dans le nord et l'est de la France à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale.

"Il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans l’opportunisme. Moi, je ne suis pas dans la démagogie, je suis dans l’action", ajoute-t-il.

Dans une interview au Journal du Dimanche, Xavier Bertrand, qui accueillera le chef de l'Etat dans sa région à partir de mercredi, l'invite à sortir "du déni concernant la sécurité" et d'échanger "vraiment avec les concitoyens, sans leur faire la leçon".

Il estime également qu'Emmanuel Macron doit se rendre sur le site de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve (Nord), menacée de fermeture - une visite qui à ce stade n'est pas au programme de l'itinérance selon l'Elysée.

"Il y a eu tellement de changements de pied de l'Etat sur ce dossier que ce serait bien que le président de la République affirme sa position aux salariés ou à leurs représentants", estime Xavier Bertrand. (Marine Pennetier, édité par Sophie Louet)