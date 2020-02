France-Agnès Buzyn sera la candidate de LaRem à Paris

* Une ministre appréciée du grand public

* Un choix pour "gagner la bataille" à Paris, selon LaRem

* Cédric Villani maintient sa candidature (Actualisé avec citation d'Agnès Buzyn §6)

PARIS, 16 février (Reuters) - Agnès Buzyn conduira la liste La République en marche pour les élections municipales à Paris, a-t-on appris dimanche auprès d'une source proche de La République en marche (LaRem), confirmant ainsi des informations de franceinfo et BFM TV.

La ministre de la Santé a été désignée dimanche par la commission nationale d'investiture du parti présidentiel pour succéder à Benjamin Griveaux, précise franceinfo.

Benjamin Griveaux a renoncé vendredi à sa candidature dans la capitale à la suite de la diffusion sur internet de vidéos intimes le concernant.

Médecin de formation, spécialisée en hématologie, Agnès Buzyn, 58 ans, est l'une des pièces maîtresses du gouvernement, où elle gère de lourds dossiers comme l'épidémie du coronavirus, la réforme des retraites - dont l'examen commence lundi à l'Assemblée nationale - ou encore la crise hospitalière.

Le nom de son remplaçant au ministère de la Santé n'est pas encore connu. Il pourrait être dévoilé dans la soirée.

"J'y vais avoir coeur, avec engagement, avec sérieux, avec détermination. J'y vais pour gagner", a-t-elle déclaré à la presse. "J'ai toujours vécu dans cette ville, j'y suis née, j'y ai travaillé, j'y ai élevé mes enfants, je la connais".

Dans la course à la mairie de Paris, elle sera confrontée à deux autres femmes, bien placées dans les sondages : la maire sortante, Anne Hidalgo (PS) et l'actuelle maire du VIIe arrondissement et ancienne ministre de la Justice Rachida Dati (LR).

Elle devra également composer avec la candidature dissidente de Cédric Villani, exclu fin janvier de LaRem.

VILLANI MAINTIENT SA LISTE

Vu comme une ministre "technicienne" mais populaire auprès du grand public, elle devra faire preuve d'un sens politique éprouvé pour relancer la dynamique de la campagne de LaRem à Paris, déjà très compromise.

Avant même l'affaire des vidéos intimes, Benjamin Griveaux pointait en effet en troisième position dans les sondages, derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati.

"C'est une véritable volonté de gagner la bataille, il faut retenir vraiment ça", a déclaré sur BFMTV Marie-Laure Harel la porte-parole de La République en marche pour les municipales.

"On envoie une personnalité politique de premier plan, qui a montré sa capacité à conduire de grandes réformes et qui va aussi traduire à Paris cette volonté réformatrice qu'a le président."

La décision a été saluée par le groupe Modem, allié de La République en marche.

Cédric Villani a, en revanche, dit dimanche souhaiter maintenir sa candidature pour la mairie de Paris, malgré "le respect" et "l'estime" qu'il porte pour la ministre de la Santé.

"Je sais les dossiers considérables qu'elle a gérés en tant que ministre. Je lui souhaite bienvenu et bon courage pour les quatre semaines que vont durer cette campagne", a-t-il déclaré sur BFMTV.

"Pour ma part, cela fait bien des mois que ma campagne se déroule, que mon projet se construit (...) un projet, qui est, j'en suis sincèrement persuadé, tout simplement le meilleur pour Paris."

Plus critique, son entourage a estimé que le choix de la ministre de la Santé était "incompréhensible" et qu'il "fragilisait" l'exécutif. La porte-parole du candidat d'Europe Ecologie Les Verts (EELV), Anne Souyris, a qualifié sur LCI ce choix d'"extrêmement étrange" et "pas très responsable" dans un contexte de crise du coronavirus et de crise de l'hôpital public.

Agnès Buzyn, est mère de trois enfants, qu'elle a eus avec l'avocat Pierre-François Veil, l'un des fils de Simone Veil. Elle est remariée avec Yves Lévy, médecin immunologiste et ancien PDG de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). (Jean-Michel Bélot, Michel Rose, Elizabeth Pineau et Caroline Pailliez)