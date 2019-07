France, Allemagne et Royaume-Uni appellent Iran et USA à l'apaisement

PARIS, 14 juillet (Reuters) - La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont appelé dimanche dans une déclaration commune à une désescalade des tensions au Proche-Orient entre les Etats-Unis et l'Iran pour préserver l'accord sur le nucléaire de 2015.

"Aujourd’hui, nous sommes préoccupés par le risque que le JCPoA (accord sur le nucléaire iranien, ndlr) ne se défasse, sous la pression des sanctions imposées par les États-Unis et à la suite de la décision de l’Iran de ne plus appliquer plusieurs des dispositions centrales de l’accord", écrivent les chefs d'Etat et de gouvernement des trois pays dans une déclaration conjointe, transmise par l'Elysée.

"Nous pensons que le moment est venu d'agir de façon responsable et de rechercher les moyens d'arrêter l'escalade des tensions et de reprendre le dialogue. Les risques sont tels qu’il est nécessaire que toutes les parties prenantes marquent une pause, et envisagent les conséquences possibles de leurs actions", ont-ils poursuivi.

Les tensions sont montées d'un cran entre Téhéran et Washington, après l'annonce en mai 2018 du retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien et du rétablissement de certaines sanctions.

L'Iran a annoncé lundi dernier avoir dépassé le seuil limite d'enrichissement d'uranium qui lui était imposé.

Trois navires de guerre auraient par ailleurs tenté cette semaine de bloquer le passage d'un pétrolier britannique par le détroit d'Ormuz, à l'entrée du Golfe, selon le gouvernement britannique.

Les trois pays alliés se disent "extrêmement préoccupés par la décision de l’Iran de stocker et d’enrichir de l’uranium au-delà des limites autorisées" et "profondément troublés" par les attaques auxquelles ils ont assisté dans le golfe Persique et au-delà, ainsi que par "la détérioration de la sécurité dans la région".

"Alors que nous continuons de soutenir le JCPoA, sa poursuite dépend du plein respect par l’Iran de ses obligations ; nous exhortons l’Iran à revenir sur ses décisions récentes à cet égard", ont-ils ajouté en précisant continuer d'explorer les possibilités de dialogue prévues dans l'accord.

"Nous poursuivrons notre engagement actif avec toutes les parties intéressées pour la recherche d'une solution, dans l'intérêt de la préservation de la paix et de la sécurité internationales." (Caroline Pailliez, édité par Jean-Philippe Lelief)