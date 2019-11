France-Au moins quatre morts après les inondations dans le Sud-Est

(Actualisé avec nouveau bilan)

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, Var, 24 novembre (Reuters) - Les inondations provoquées par les fortes pluies qui se sont abattues sur le sud-est de la France ces derniers jours ont fait au moins quatre morts dans le Var, a annoncé la préfecture dimanche.

Un homme de 77 ans était toujours porté disparu, a-t-on précisé de même source.

La crue du fleuve Argens, sorti de son lit à la suite des intempéries de vendredi et samedi, est à l'origine des dégâts les plus impressionnants, notamment dans les communes de Roquebrune-sur-Argens et du Muy (Var), partiellement noyées sous les eaux.

La préfecture a annoncé dimanche soir dans un communiqué la découverte à Tanneron des corps sans vie et du véhicule d'un couple de personnes âgées originaire de Grasse (Alpes-Maritimes).

Les services de secours ont retrouvé au Muy le corps sans vie d'une victime portée disparue depuis samedi après le chavirage d'un canot de sauvetage.

Un autre corps a été découvert dans une voiture à Cabasse, plus à l'ouest, précise encore la préfecture.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est rendu dans le Var dimanche. "Il n'est pas encore l'heure de faire le bilan", a-t-il déclaré à des journalistes.

Au total, les sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs ont réalisé 2.163 interventions dans le sud-est, dont 165 hélitreuillages, selon la sécurité civile.

La décrue s'est amorcée dimanche dans le Var et les Alpes-Maritimes, un temps placés en alerte rouge, et devait se poursuivre "tout au long de la journée", selon Météo France. (Simon Carraud et Elizabeth Pineau à Paris et Eric Gaillard à Roquebrune-sur-Argens avec Matthias Galante à Nice)