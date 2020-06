France-Aubry au coude-à-coude à Lille avec un écologiste-sondage

(Actualisé avec nouveau sondage)

PARIS, 28 juin (Reuters) - La maire socialiste sortante de Lille, Martine Aubry, est donnée au coude-à-coude avec le candidat d'Europe Ecologie-les Verts Stéphane Baly selon une estimation Harris Interactive pour LCI/TF1/RTL du second tour des élections municipales de dimanche.

A bientôt 70 ans, l'ancienne ministre, figure historique du Parti socialiste, est créditée de 39,5 % des voix contre 39,6% pour le candidat écologiste, devant la candidate de La République en marche Violette Spillebout (20,9 %).

Un sondage Elabe-Berger Levrault pour BFM TV et Le Parisien publié un peu plus tôt avait annoncé la défaite de Martine Aubry, qui brigue un quatrième mandat dans la préfecture du Nord, avec 40% des voix contre 41% pour Stéphane Baly. (Elizabeth Pineau et Marine Pennetier, édité par Gwénaëlle Barzic)