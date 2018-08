France-Bagarre entre rappeurs à Orly, l'aéroport perturbé

(Actualisé avec éléments supplémentaires, §§ 3-4 et 6)

PARIS, 1er août (Reuters) - Une rixe entre les rappeurs français Booba et Kaaris a provoqué mercredi des perturbations à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne), où des vols ont été retardés et un hall temporairement fermé.

Sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir Booba et Kaaris, chacun accompagné de membres de leur entourage, s'invectiver et en venir aux mains, au milieu des voyageurs et des boutiques d'Orly-Ouest.

Onze personnes, dont les deux rappeurs, ont été interpellées et placées en garde à vue, selon une porte-parole de la police aux frontières (PAF), qui fait également état de dégâts causés dans deux magasins de produits hors taxe.

Le hall 1 d'Orly-Ouest a dû être fermé avant de rouvrir en fin d'après-midi, a précisé ADP sur Twitter.

Booba, impliqué dans une série de "clashs" avec d'autres rappeurs à succès, a un temps parrainé la carrière de Kaaris, avec qui il a réalisé en 2012 le morceau Kalash, avant que leurs relations ne s'enveniment.

Les deux hommes ont bâti leur notoriété sur la violence crue de leur prose et sur des clips visionnés des dizaines de millions de fois sur internet, dans lesquels ils exhibent volontiers leur musculature. (Simon Carraud, édité par Yves Clarisse)