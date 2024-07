2 juillet (Reuters) - Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, a déclaré dans une interview au Figaro publiée mardi qu'il envisageait deux portefeuilles à Bercy en cas de victoire de son parti au second tour des élections législatives qui lui permettrait de former un gouvernement.

"J'envisage deux ministres. Un ministre des Finances et des Comptes publics, auquel sera adjoint un ministre délégué qui aura la charge de remettre en ordre les comptes de l’État et de ramener le pays à la raison budgétaire après sept ans de dérives financières et budgétaires aggravée. Et un ministre en charge spécifiquement de la Croissance, c'est-à-dire de la Compétitivité, de l'Industrie et de l'Energie", a-t-il dit.

"Cela correspond à mes deux priorités économiques: la production et le retour à la raison budgétaire", a ajouté le président du RN.

"J’ai déjà les noms en tête, et j’en ai parlé aux intéressés qui ont accepté", indique Jordan Bardella, sans donner de noms.

Le député RN sortant Jean-Philippe Tanguy, référent sur les questions financières du parti d'extrême droite, est considéré comme l'un des principaux prétendants pour un poste à Bercy. (Rédigé par Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)