France Biotech : La Région Ile-de-France en partenariat avec France Biotech, les pôles de compétitivité Medicen Paris Region et Systematic, lancent un appel à projet « Ile-de-France, leader de la bioproduction

La Région Ile-de-France en partenariat avec France Biotech, les pôles de compétitivité Medicen Paris Region et Systematic, lancent un appel à projet Ile-de-France, leader de la bioproduction ». Cet appel à projets vise à soutenir l'optimisation de la performance des différentes étapes de la production de biothérapies innovantes, afin d'augmenter les rendements tout en diminuant les coûts de production. Paris, le 16 novembre 2020 - Dans le cadre de la stratégie Smart Santé 2020-20221, la Région Ile-de-France en partenariat avec France Biotech, Medicen Paris Region et Systematic annoncent aujourd'hui l'ouverture d'un appel à projet « Ile-de-France,leader de la bioproduction » afin d'encourager les entreprises - individuellement ou en consortium - à élargir leur champ d'investigation d'innovation pour les appliquer à l'optimisation de la performance des différentes étapes de la bioproduction de thérapies innovantes. Nous souhaitons faire de l'Ile-de-France un territoire d'excellence en bioproduction. Pour cela, nous devons favoriser les compétences industrielles en bioproduction, portées par des entreprises ou des groupements, en structurant des solutions innovantes, pour favoriser la souveraineté de la France dans la production de biomédicaments, réduire les coûts de production et fluidifier l'offre en biothérapies . Nous remercions l'ensemble des partenaires mobilisés sur l'appel à projet, France Biotech, Medicen et Systematic ainsi que le jury composé de Sanofi, Servier, Ipsen, Astra- Zeneca. » précise Alexandra Dublanche, Vice-Présidente de la Région Ile de France chargée du Développement économique et de l'Attractivité.

Relever les défis de la bioproduction en France La bioproduction représente non seulement un enjeu économique majeur pour la France, les systèmes de santé mais aussi un enjeu sociétal, les biomédicaments permettant des traitements plus ciblés, plus efficaces et, pour un certain nombre de maladies, des traitements curatifs. Au niveau mondial, le nombre de biomédicaments innovants ne cesse d'augmenter ; ils représentent aujourd'hui 50% des essais en cours2 et d'ici 2024 totaliseront 32% des ventes3 de médicaments. Si la demande est importante, la France manque d'outils industriels de bioproduction pour permettre à ces entreprises de produire sur le territoire national. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande crée d'importants délais dans le développement de ces biomédicaments et entraîne une véritable perte de souveraineté pour notre pays avec pour conséquence un approvisionnement massif hors de France. Dans ce contexte, des innovations de ruptures en bioproduction sont aujourd'hui nécessaires afin d'augmenter les rendements de production et de renforcer notre compétitivité. Un appel à projet pour faire de l'Ile-de-France un hub d'excellence en matière de bioproduction et de biothérapies L'objectif de cet appel à projet est de contribuer à augmenter les rendements de bioproduction pour assurer une diminution des coûts de production et ainsi rendre plus accessibles les outils de bioproduction par l'assemblage de nouvelles technologies, notamment dans une logique décarbonnée, qui aura un impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Par cet appel à projet, la Région Ile-de-France répond aux enjeux stratégiques de la filière - Comité Stratégique de Filière Bioproduction- afin de développer en France un écosystème de bioproduction en capitalisant sur la richesse de l'écosystème d'innovation pour permettre d'améliorer par un facteur 100 les rendements en bioproduction4. L'appel à projet est doté d'une enveloppe de subvention de 1 million d'euros pour la sélection de 4 projets et chaque lauréat sélectionné pourra recevoir une subvention pouvant aller jusqu'à 250 000 € par projet de 12 à 24 mois qui sera soumise aux instances décisionnaires régionales. Les projets attendus doivent s'inscrire dans l'une des deux thématiques : l'optimisation des procédés technologiques et l'amélioration des rendements. Les projets attendus devront lever les trois verrous majeurs que sont le contrôle qualité, l'optimisation des conditions de culture et la purification des molécules d'intérêt.

le développement de système de production automatisé à façon . Les projets attendus devront viser la réduction en quantité et en temps du procédé associé au biomédicament personnalisé. Les dossiers de candidature seront évalués par la Région Ile-de-France, France Biotech, Medicen et Systematic sur la base des critères de sélection et d'éligibilité. La clôture de l'appel à projet est le 8 janvier 2021 à 18h. Pour plus d'informations sur l'appel à projets, veuillez consulter le lien suivant : https://mesdemarches.iledefrance.fr/document-collect/cridfprd/root/public?objectId=0e9680e4- 902d-4860-b90f-08153e69f53e;1.0 Le dossier de candidature est à déposer sur www.mesdemarches.iledefrance.fr Leem (2018) EvaluatePharma World Preview 2019, Outlook to 2024 Conseil National de l'industrie (2019)

A propos de la Région Ile-de-France La Région Île-de-France joue un rôle moteur pour l'emploi et la croissance française, tant par son poids économique que par son rayonnement. Première région économique d'Europe et la troisième au monde, derrière Tokyo et New York, l'Île-de-France est un territoire d'innovation, qui concentre 40% des activités de R&D de l'Hexagone, et qui bénéficie d'une attractivité internationale. La Région Île-de-France agit dans la plupart des domaines qui concernent le quotidien des 12 millions de Franciliens : les transports, mais aussi les lycées, le développement économique, l'environnement etc. Sur un espace qui couvre 2% du territoire français mais rassemble 18% de sa population et près de 30% du PIB national, la Région mène une politique d'aménagement qui place l'environnement au cœur de ses priorités et mobilise ainsi 10 milliards d'euros sur cette thématique. Contact presse Région Ile-de-France Amélie Ghersinick servicepresse@iledefrance.fr Tel. 06 75 89 44 50 A propos de France Biotech France Biotech, fondée en 1997, est une association indépendante qui fédère les entrepreneurs de l'innovation dans la santé et leurs partenaires experts. Animateur de l'écosystème de l'innovation en santé et interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en France et en Europe, France Biotech contribue à relever les défis du secteur HealthTech (le financement des entreprises, la fiscalité de l'innovation, les enjeux réglementaires et d'accès au marché, etc…) et à proposer des solutions concrètes, en termes de compétitivité et d'attractivité, par l'intermédiaire de ses commissions et ses groupes de travail. Ceci afin d'aider les start-ups et les PME de cette filière à devenir des entreprises internationales performantes et capables de concevoir et développer rapidement de nouvelles innovations et les rendre accessibles in fine aux patients. http://www.france-biotech.fr/ Contact presse France Biotech : FP2COM Florence Portejoie fportejoie@fp2com.fr Tel : 06 07 76 82 83 A propos de Medicen Medicen est le hub de l'innovation santé en Île-de-France qui fédère plus de 480 acteurs issus des sphères entrepreneuriales, industrielles, cliniques et académiques pour accompagner le développement de solutions diagnostiques et thérapeutiques innovantes. Notre expertise transverse nous permet d'accompagner les sociétés quel que soit leur champ d'activité dans la santé. Nous rassemblons nos membres autour de 3 filières : Biotech, Medtech et E-santé. A partir du besoin médical, nous encourageons la collaboration interdisciplinaire, sur des focus transverses diagnostique, thérapeutique et numérique, en proposant des événements structurants et contribuant à faire émerger des projets innovants. En cohérence avec les acteurs experts de la donnée, Medicen crée le terreau de l'innovation numérique en santé de demain en accompagnant la réflexion sur l'accès, la gouvernance et la valorisation des données de santé. Medicen a pour vocation de transformer l'innovation scientifique en valeur thérapeutique, économique, en processus industriel et en emplois. Afin de soutenir nos membres et faire grandir leurs projets, nous disposons de trois leviers d'actions : favoriser l'émergence de projets de recherche et d'innovation, accompagner la croissance des startups et PME en France et à l'international, et orienter les porteurs de projets vers les bons guichets de financements. Medicen crée la rencontre entre des partenaires, conseille dans le montage de projets et booste la visibilité de ses adhérents pour leur offrir les clés du succès, en France comme à l'international. Depuis 2005, ce sont 382 projets soutenus par Medicen qui ont été financés pour un moment total de 2,1 milliards d'euros dont 863 millions de financements publics conduisant à la mise sur le marché de plus de 80 solutions thérapeutiques (produits ou services). https://medicen.org/fr Contact presse Medicen : Andrew Lloyd & Associates Emilie Chouinard - Juliette dos Santos emilie@ala.com - juliette@ala.com Tel : +33 1 56 54 07 00 @ALA_Group

A propos de systematic Paris-Région Systematic, le Pôle européen des Deep Tech, rassemble et anime en Ile-de-France un écosystème de 900 acteurs innovants dont 600 startups-PME, 150 grands groupes et 150 académiques. Systematic est un catalyseur d'innovations structurantes dans six thématiques : Data Science & AI, Cyber & Security, Digital Infrastructure & IoT, Digital Engineering, Optics & Photonics et Open Source. Les ruptures technologiques induites par ces Deep Tech répondent aux enjeux de la Transformation numérique des Territoires, de l'Industrie & des Services, et de la Société (Santé & Foodchain). Systematic accompagne ses membres sur tous leurs leviers de développement (innovation, R&D, business, réseau, financement...). L'action de Systematic est soutenue par la Région Île-de-France. Contact presse : Catherine Delfour Catherine.DELFOUR@systematic-paris-region.org Tel : 06 67 50 35 82

