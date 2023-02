France-Borne a "entendu" LR sur le dispositif de carrières longues-JDD

PARIS, 5 février (Reuters) - La Première ministre Elisabeth Borne a déclaré dimanche que le gouvernement étendrait le dispositif de carrières longues prévu dans la réforme des retraites aux personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans, une demande formulée par Les Républicains (LR, droite).

"Nous allons bouger en étendant ce dispositif de carrières longues à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Ils pourront ainsi partir à 63 ans, conformément aux règles prévues par le dispositif. Vous le voyez, nous entendons leur demande", a dit Elisabeth Borne dans une interview au Journal du Dimanche (JDD).

La Première ministre a indiqué que la mesure coûterait "entre 600 millions et un milliard d'euros par an" et concernerait "jusqu'à 30 000 personnes par an".

Le dispositif de carrières longues qui permet aux personnes ayant travaillé cinq trimestres avant leurs 20 ans de partir deux ans avant l'âge légal de la retraite, qui sera donc porté à 62 ans avec la réforme.

Les Républicains ont déposé un amendement demandant que les personnes ayant commencé à travailler avant 21 ans puissent prendre leur retraite après 43 annuités, même si elles n'ont pas atteint l'âge légal de 64 ans.

Le soutien des Républicains à l'Assemblée nationale est fondamental pour le gouvernement qui ne détient qu'une majorité relative à la chambre basse, alors que la gauche et l'extrême-droite ont déjà fait savoir qu'elles s'opposeraient au projet.

Le parti, fort d'une soixantaine de députés au Palais-Bourbon et majoritaire au Sénat, reste toutefois divisé sur la conduite à tenir.

Interrogée par le journal sur un soutien de LR, Elisabeth Borne a déclaré: "Je suis convaincue que le groupe LR sera cohérent avec ce qu'il a toujours porté." (Rédigé par Camille Raynaud)