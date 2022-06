France-Borne appelle à donner à Macron "une majorité forte et claire"

PARIS, 12 juin (Reuters) - La Première ministre, Elisabeth Borne, a appelé dimanche soir au rassemblement autour du camp présidentiel, la coalition "Ensemble", pour le second tour des élections législatives, soulignant qu'elle était "la seule force politique en mesure d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale".

"Nous ne pouvons pas prendre le risque de l'instabilité et des approximations", a-t-elle lancé en référence à l'alliance de gauche (Nupes), lors d'une allocution à l'issue du premier tour des élections législatives.

"J'appelle toutes les forces républicaines à se rassembler autour de ce projet [d'Ensemble] et de nos candidats", a-t-elle dit, invitant à "une majorité forte et claire". (Bertrand Boucey et Sophie Louet)