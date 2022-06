France-Braun-Pivet proposée pour la présidence de l'Assemblée nationale

PARIS, 22 juin (Reuters) - Les députés du groupe Renaissance ont désigné mercredi la ministre des Outre-mer Yaël Braun-Pivet pour être la candidate de la majorité à la présidence de l'Assemblée nationale, dont l'installation est prévue mardi.

L'élue des Yvelines devrait ainsi succéder au "perchoir" à Richard Ferrand, vaincu dimanche dans le Finistère par une candidate socialiste lors d'un scrutin qui n'a donné à la confédération présidentielle Ensemble qu'une majorité relative de 245 députés sur 577.

Celle qui a présidé la commission des Lois au Palais-Bourbon de 2017 à 2022 l'a emporté après un dernier tour de scrutin face au député des Français de l'étranger Roland Lescure. Passée par le Parti socialiste avant d'adhérer à En Marche et âgée de 51 ans, Yaël Braun-Pivet devra quitter le gouvernement.

Eric Woerth, ex-LR rallié à Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, était aussi candidat, de même que les députés réélus dimanche Joël Giraud et Barbara Pompili.

Plus tôt dans la journée, la députée des Yvelines Aurore Bergé a été élue à la tête du groupe Renaissance (ex-La République en marche) qui compte environ 170 membres. Celle qui a soutenu Nicolas Sarkozy puis Alain Juppé avant d'entrer en "macronie" a été élue au premier tour et succède à Christophe Castaner, battu dans les urnes le 19 juin.

Du changement aussi à la tête du groupe MoDem, fort de 48 députés, désormais présidé par Jean-Paul Matteï, un proche du président du parti François Bayrou. Il succède à Patrick Mignola, éliminé dimanche.

L'élu de Corse-du-Sud Laurent Marcangeli a été désigné pour présider le groupe "Horizons", qui compte 27 députés, nouveau venu au Palais-Bourbon après sa création sous la houlette de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe.

Du côté de l'opposition, le député Les Républicains d'Eure-et-Loir Olivier Marleix a été choisi comme chef de file de son groupe d'une soixantaine de membres après un vote interne qui lui a accordé 40 voix contre 20 à l'élu de l'Aisne, représentant de la nouvelle génération, Julien Dive.

Olivier Marleix succède à Damien Abad, qui a quitté LR pour entrer dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, à la tête de ce groupe qui pourrait jouer un rôle pivot lors de la prochaine législature.

Mardi, Mathilde Panot, 33 ans, députée de la 10e circonscription du Val-de-Marne, a été réélue à la tête des députés La France insoumise. Le groupe est passé de 17 à 72 membres dans la nouvelle Assemblée.

Mercredi, le communiste André Chassaigne a été reconduit à la présidence du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) qui comprend 12 députés communistes et six députés ultra-marins.

Au Rassemblement national, Marine Le Pen est candidate à la présidence du groupe dont les 88 élus ont fait leur entrée mercredi matin au Palais-Boubon. Le vote sans surprise est prévu jeudi.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Jean-Stéphane Brosse)