France-Bruno Le Maire exclut de postuler au FMI ou à la CE

PARIS, 5 juillet (Reuters) - Le ministre français de l'Economie et des Finances français Bruno Le Maire a exclu vendredi de briguer la succession de Christine Lagarde à la tête du FMI ou un poste dans le futur exécutif européen, estimant que sa tâche à Bercy n'était pas terminée.

"Je ne suis pas candidat à la direction générale du FMI, je ne suis pas candidat à un poste à la Commission européenne", a-t-il déclaré sur BFM TV.

"Je ne suis pas au bout de ce que je peux faire, de ce que je dois faire pour les Français. Donc je souhaite rester, si le président de la République et le Premier ministre me font confiance, ministre de l'Economie et des Finances", a-t-il ajouté.

Jugeant que "le zapping ministériel a fait un tort considérable à la France", Bruno Le Maire a fait l'éloge de la stabilité au ministère de l'Economie et des Finances.

Sous la présidence Hollande, l'un de ses prédécesseurs, Pierre Moscovici, a quitté Bercy à la mi-mandat pour devenir commissaire européen aux Affaires économiques et financières et à la fiscalité. (Sophie Louet et Myriam Rivet)