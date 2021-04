France/COVID-Un peu moins de patients en réanimation, quarantaine à l'arrivée du Brésil

par Gilles Guillaume

PARIS, 17 avril (Reuters) - Le nombre de personnes actuellement en soins critiques en France avec un diagnostic COVID-19 a baissé à nouveau en 24 heures, selon des données publiées par Santé Publique France, marquant le troisième recul en une semaine de cet indicateur mesurant la pression de l'épidémie sur les hôpitaux.

Le nombre de patients en réanimation a reculé de 37 à 5.877 personnes, selon des données publiées samedi soir, contre 5.914 la veille (-10, alors le deuxième recul de la semaine).

L'ensemble des indicateurs publiés samedi traduit une amélioration puisque le nombre de nouvelles admissions en réanimation avec le même diagnostic a reculé de 104 à 359 personnes, contre 463 (-30) la veille, tout comme le nombre de nouvelles hospitalisations (1.471 contre 2.044) et le nombre total de personnes hospitalisées avec un diagnostic COVID-19, qui ressort à 30.329, en baisse de 143.

La hausse du nombre de cas confirmés a quant à elle de nouveau ralenti, avec une augmentation de 35.861 à 5.260.182 cas après +36.400 vendredi, +38.000 jeudi et +43.000 mercredi.

Les indicateurs sont passés à la loupe à un peu plus d'une semaine de la rentrée scolaire après trois semaines de fermeture des écoles et à moins d'un mois de l'horizon fixé par le président de la République Emmanuel Macron pour une réouverture progressive des terrasses et de certains lieux de culture, à partir de la mi-mai.

"Nous sommes sur une phase qui ressemble plus à un plateau qu'à une amélioration", a prévenu Bruno Lina, membre du conseil scientifique, sur BFM TV.

L'INCONNUE DES VARIANTS

Dans un communiqué publié samedi soir, le Premier ministre Jean Castex s'est félicité pour sa part d'une stabilisation de l'épidémie, mais a annoncé de nouvelles restrictions pour accompagner la reprise des vols en provenance de pays où les variants font craindre une nouvelle vague, comme le Brésil.

"Alors que la situation épidémique se stabilise sur le territoire national, sous l’effet des mesures de freinage mises en place depuis deux semaines et de l’accélération de la campagne vaccinale, la propagation non maîtrisée du virus dans certains pays, et en particulier de plusieurs variants d’intérêt faisant craindre un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement vaccinal, imposent un renforcement des mesures de contrôle des arrivées depuis ces pays", a-t-il dit.

La suspension des vols depuis le Brésil, décrétée mercredi, sera prolongée jusqu'au 23 avril. A compter du 24, la liste des motifs autorisant les déplacements sera restreinte, le dispositif de tests renforcé et une quarantaine de dix jours imposée.

Des restrictions s'appliqueront également aux voyageurs en proveance d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Suyd et de Guyane.

Soumise depuis déjà plusieurs semaines à de nouvelles contraintes sanitaires visant à endiguer la troisième vague de l'épidémie, la France est devenue jeudi le huitième pays du monde - et le troisième en Europe - à franchir la barre symboliques des 100.000 décès imputés au coronvavirus si aux chiffres enregistrés à l'hôpital on ajoute les morts survenues dans les Ehpads et autres EMS et au domicile.

Le bilan à l'hôpital depuis le début de l'épidémie s'est à nouveau alourdi de 189 décès à 74.423 personnes samedi. Mais la veille, le nombre de personnes décédées avait augmenté davantage, de 306 morts.

A l'échelle mondiale, l'épidémie identifiée pour la première fois en Chine en décembre 2019 a désormais fait plus de trois millions de morts, excactement 3,14 millions selon un décompte réalisé par Reuters sur la base des annonces des ministères de la Santé et des officiels gouvernementaux.

Le gouvernement français compte sur l'accélération de la campagne de vaccination pour restaurer dans les meilleurs délais des conditions de vie plus normales.

Selon Santé publique France, 12,3 millions de premières doses ont désormais été injectées. Le ministère de la santé a souligné samedi que plus de 400.000 professionnels considérés comme plus exposés au virus pourront bénéficier dès ce week-end de créneaux de vaccination dédiés pour les plus de 55 ans dans plusieurs centres du pays. (Gilles Guillaume)