France-Castaner et Belloubet bientôt entendus à l'Assemblée

PARIS, 18 mars (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et sa collègue de la Justice, Nicole Belloubet, seront bientôt entendus par la commission des Lois de l'Assemblée nationale sur les violences commises le 16 mars à Paris, a-t-on appris lundi soir de source parlementaire.

Le député les Républicains Philippe Gosselin, vice-président de la commission des Lois, a reçu une réponse positive à sa lettre envoyée à ce sujet à la présidente (La République en marche) de cette instance, Yaël Braun-Pivet.

"Il serait utile que la commission des Lois soit amenée à connaître les moyens mis en oeuvre par les forces de l'ordre pour faire face aux troubles à l'ordre public ainsi que sur les nouveaux actes de dégradations commis sur les Champs-Elysées", a écrit le député de la Manche dans cette lettre dont Reuters a consulté une copie.

"Il va y avoir une audition de Christophe Castaner et Nicole Belloubet. A priori pas cette semaine", a déclaré une source parlementaire à Reuters.

Christophe Castaner et le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, doivent être entendus ce mardi par les commissions des Affaires économiques et des Lois du Sénat sur les violences commises en marge du mouvement de contestation des "Gilets jaunes", qui dure depuis la mi-novembre 2018.

(Elizabeth Pineau, édité par Jean-Stéphane Brosse)