France-Chantal Jouanno renonce à organiser le grand débat national

PARIS, 8 janvier (Reuters) - Chantal Jouanno, cible d'une polémique sur le montant de son salaire, a annoncé mardi sur France 2 qu'elle se retirait du pilotage du grand débat national promis par Emmanuel Macron pour apaiser la contestation des "Gilets jaunes", afin de garantir les conditions "sereines" de son déroulement.

Elle se maintient cependant à la présidence de la commission nationale du débat public (CNDP).

"Le gouvernement prend acte de la décision de Chantal Jouanno et proposera à l'issue du séminaire gouvernemental une organisation et un mode de pilotage du grand débat national qui présenteront des garanties équivalentes en termes d'indépendance et de neutralité", a-t-on appris à Matignon.

L'hebdomadaire Marianne a révélé lundi que la présidente de la CNDP percevait 14.700 euros brut par mois en 2019 pour diriger l'organisation de ce débat, dont le coup d'envoi devait être donné le 15 janvier par Emmanuel Macron.

"Je prends acte des questionnements sur les niveaux de rémunération de la présidente, qui est indépendante du grand débat, et en général des hauts fonctionnaires", a déclaré Chantal Jouanno sur France 2.

"Ca ne crée vraiment pas les conditions de sérénité qui sont nécessaires pour ce grand débat et donc j'ai décidé de me retirer du pilotage de ce débat", a-t-elle ajouté.

"Je maintiens ma présidence, ceci dit je remets dans la main du président de la République et du gouvernement en général le niveau de rémunération de la présidente de la CNDP, qu'il leur appartiendra d'arbitrer", a-t-elle précisé.

Décrivant une décision personnelle, l'ex-ministre des Sports nommée le 19 mars dernier à la tête de la CNDP a assuré avoir prévenu le chef de l'Etat et le Premier ministre de sa décision.

