PARIS, 20 août (Reuters) - Météo France a classé 50 départements en vigilance "orange" canicule pour la journée de lundi, alors que des températures avoisinant les 40°C sont attendues dans le Sud-Ouest, le Midi et la vallée du Rhône notamment.

La Charente-Maritime a rejoint les 49 départements déjà placés à ce niveau de vigilance ce dimanche.

Le gouvernement a appelé à la prudence face à cet épisode, "le plus chaud de l'été 2023, et l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité pour une saison estivale". (Reportage Elizabeth Pineau)