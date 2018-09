France-Colère de Macron à Saint-Martin, un an après Irma

* Macron dénonce les dysfonctionnements d'un "système" local

* Le taux de reconstruction n'est que de 35% à Saint-Martin

PARIS, 30 septembre (Reuters) - Emmanuel Macron a laissé éclater sa colère à Saint-Martin, où il poursuit sa tournée des Antilles françaises, un an après le passage de l'ouragan Irma qui a ravagé cette île, ainsi que celle de Saint-Barthélemy.

Lors d'un bain de foule sous l'orage dans un quartier populaire sinistré où nombre de bâtiments n'ont toujours pas de toit, il a dénoncé la lenteur des travaux et le comportement des acteurs économiques locaux, samedi, après son arrivée sur l'île.

"Je vais mettre la pression parce qu'on met beaucoup d'argent", a averti le chef de l'Etat après avoir entendu des habitants en colère, devant les journalistes qui suivent sa visite. "L'Etat depuis un an a mis 500 millions d'euros pour accompagner la collectivité, c'est beaucoup."

"Je veux qu'on accélère les travaux (...) Pour que la reconstruction aille plus vite, j’ai bousculé les choses l’année dernière. Je vais les re-bousculer cette année", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a notamment jugé inacceptable que nombre d'écoles n'aient toujours pas rouvert parce qu'on "a préféré faire des travaux ailleurs" et que les bailleurs sociaux continuent à percevoir des loyers pour des logements dont les toits n'ont toujours pas été refaits.

"Ce sont des sociétés qui continuent de faire payer les loyers et ce sont des sociétés qui ont beaucoup d'argent et qui en ont eu beaucoup par le passé", a-t-il dit.

"C'est une île dans laquelle il y a eu trop de connivence, dans laquelle il y a eu trop d'ententes, parfois même de la corruption. Il faut que ça cesse."

25.000 SINISTRÉS

Plus tard, à l'heure du dîner, il a dit vouloir bousculer un système qui "ne fonctionne pas".

"Je suis en colère avec un système qui est habitué à l'inefficacité, avec manifestement des entreprises qui ont décidé que ça allait à leur rythme, qui n'est pas forcément le rythme des besoins des gens", a-t-il insisté.

Le passage d'Irma les 5 et 6 septembre 2017 a fait 11 morts à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et au moins 25.000 sinistrés pour une population totale de moins de 40.000 habitants.

Le coût d'Irma est évalué à 1,9 milliard d'euros pour les seuls biens assurés. Mais il pourrait être en réalité beaucoup plus élevé si l'on considère les biens non assurés.

A Saint-Martin, près d'un bâtiment sur cinq a été détruit ou gravement endommagé. Selon le gouvernement, ce taux n'est que de 2,5% à Saint-Barthélemy.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a réuni le 17 septembre un comité interministériel sur la reconstruction des deux îles.

Selon le gouvernement, qui s'appuie sur les données du programme spatial européen Copernicus, le taux de reconstruction des bâtiments détruits ou très endommagés n'était début juillet que de 35% à Saint-Martin et de 60% à Saint-Barthélemy.

Emmanuel Macron, qui a promis de renvoyer sur place des ministres pour faire des "relevés de chantier", devait rencontrer dimanche les acteurs économiques de Saint-Martin avant de s'envoler pour Saint-Barthélemy. (Emmanuel Jarry)