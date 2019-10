France-Collomb appelle Macron à s'exprimer sur la laïcité

PARIS, 20 octobre (Reuters) - Le maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a estimé dimanche qu'Emmanuel Macron devait publiquement s'exprimer sur la question de la laïcité, source de profondes divisions au sein de la majorité et du gouvernement.

"Il y a toujours des sons divers qui s'expriment et celui qui donne le 'la' in fine c'est toujours le président de la République", a déclaré ce proche du chef de l'Etat et macroniste de la première heure, sur franceinfo. "Donc effectivement qu'il doit s'exprimer".

Un temps prévu pour fin 2017 puis début 2018, le discours sur la laicité d'Emmanuel Macron, qui en avait esquissé les grandes lignes lors de son discours au Collège des Bernardins en avril 2018, a finalement été reporté sine die.

Traditionnellement vif en France, le débat sur la laïcité a été relancé le 11 octobre par les récriminations d'un élu du Rassemblement national (RN, extrême-droite) contre une mère voilée qui accompagnait des élèves au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Les propos du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, jugeant après cet incident que "le voile en soi" n'était "pas souhaitable dans notre société" ont été approuvés autant que critiqués par des ministres et des élus de la majorité.

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a, elle, fait savoir qu'elle n'avait pas "de difficultés à ce qu'une femme voilée participe à des sorties scolaires".

Interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse mercredi à Toulouse, Emmanuel Macron a appelé à ne pas "stigmatiser" les citoyens musulmans de France et a mis en garde contre un "raccourci fatal" entre l'islam et la radicalisation . (Marine Pennetier)