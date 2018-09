France-Collomb va porter plainte après les propos de Moix sur la police

PARIS, 27 septembre (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé jeudi soir qu'il comptait porter plainte contre Yann Moix, après les propos "injurieux et diffamatoires" que l'écrivain et chroniqueur a tenus samedi dernier au sujet des policiers.

"Après avoir pris connaissance de l'analyse juridique réalisée par mes services, j'ai pris la décision de porter plainte contre M. Yann Moix pour les propos injurieux et diffamatoires qu'il a tenus à l'encontre de nos policiers", explique Gérard Collomb dans un message publié sur Twitter.

Le ministre de l'Intérieur avait déjà dénoncé dimanche les propos "intolérables" tenus par Yann Moix.

L'écrivain, désormais chroniqueur dans l'émission Les Terriens du samedi, diffusée sur C8, y a déclaré la semaine dernière que la police française était "une des plus violentes d'Europe" et a accusé les policiers de "se victimiser" et de "chie(r) dans leur froc".

(Myriam Rivet, édité par Danielle Rouquié)