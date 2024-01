PARIS, 6 janvier (Reuters) - La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a dit samedi avoir téléphoné à son homologue iranien pour réclamer de l'Iran qu'il cesse ses "actions déstabilisatrices" au Proche-Orient.

"J'ai appelé le ministre iranien [Hossein Amirabdollahian] et lui a fait passer un message très clair : le risque d'embrasement régional n'a jamais été aussi important", a déclaré la cheffe de la diplomatie française sur le réseau social X.

"L'Iran et ses affidés doivent immédiatement cesser leurs actions déstabilisatrices. Personne ne gagnerait à une escalade", a-t-elle ajouté.

Les vives tensions déclenchées par le conflit entre Israël et le Hamas depuis trois mois dans la bande de Gaza ont encore été exacerbées par la mort du numéro deux du groupe islamiste palestinien Saleh al Arouri, tué mardi par un tir de drone dans la banlieue sud de Beyrouth attribué à l'Etat hébreu.

Le Hezbollah libanais, allié de l'Iran et du Hamas, a promis une riposte "inéluctable" à cette attaque et annoncé samedi avoir tiré plusieurs dizaines de roquettes sur Israël, qui a dit de son côté avoir frappé une "cellule terroriste" en représailles. (John Irish et Jean-Stéphane Brosse)