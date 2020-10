France-Conseil de défense sanitaire pour tenter d'endiguer la deuxième vague de coronavirus

PARIS, 13 octobre (Reuters) - Emmanuel Macron, qui s'exprimera mercredi soir à la télévision, préside ce mardi un nouveau conseil de défense sanitaire pour étudier les moyens d'endiguer une deuxième vague épidémique.

Comme dans les autres pays européens, la France est confrontée en cet automne à une nette dégradation des indicateurs sanitaires. Le seuil des 1.500 patients traités en réanimation pour une infection au Covid-19 a été refranchi lundi pour la première fois depuis le 27 mai dernier.

Evoquant une situation "très difficile" face à la "réalité d'une deuxième vague" épidémique, le Premier ministre, Jean Castex, n'a pas exclu lundi d'ordonner des reconfinements localisés dans le pays où la crise sanitaire va durer selon lui plusieurs mois encore.

"Le reconfinement général doit être par tous moyens évité", a dit le chef du gouvernement sur France Info, évoquant les conséquences "absolument dramatiques" d'une mesure aussi drastique. "Rien ne doit être exclu quand on voit la situation dans nos hôpitaux", a-t-il en revanche répondu alors qu'on l'interrogeait sur de possibles reconfinements locaux.

Plusieurs médias évoquent aussi la possibilité de couvre-feux dans les territoires les plus atteints, une mesure que des spécialistes appellent de leurs voeux à l'instar du président de l'Académie nationale de médecine, l'ex-ministre de la Santé Jean-François Mattéi.

"A ce stade, on en est à la fois à des mesures ciblées - restaurants, bars, protocoles - et à un appel à la responsabilité de chacun", a déclaré Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée au Logement, mardi matin sur Sud Radio.

"Le président de la République s'exprime demain, il y a un conseil de défense encore aujourd'hui: tout cela est évolutif évidemment, le Premier ministre l'a dit hier, on ne peut absolument rien exclure parce qu'on attend de voir comment l'épidémie évolue mais nous en sommes à des mesures ciblées sur certaines secteurs économiques", a-t-elle ajouté.

Neuf métropoles (Aix-Marseille, Paris, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Lille, Toulouse et Montpellier) de même que la Guadeloupe sont désormais en zone d'alerte maximale, avec fermeture des bars et protocole strict dans les restaurants.

En Ile-de-France, selon le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS), Aurélien Rousseau, le taux d'occupation des lits en réanimation par des patients Covid est désormais de 42% et l'incidence du virus en population générale est très élevée.

"On a par exemple aujourd'hui à Paris chez les 20-30 ans plus de 800 cas positifs pour 100.000. Le seuil d'alerte, c'est 50", a-t-il dit lundi sur BFM TV. (Benoît Van Overstraeten, Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)