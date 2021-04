France/Coronavirus-Le nombre de patients en réanimation remonte

PARIS, 18 avril (Reuters) - Le nombre de personnes actuellement en soins critiques en France avec un diagnostic COVID-19 a légèrement augmenté en 24 heures, selon les données publiées par Santé Publique France, après trois reculs en une semaine de cet indicateur mesurant la pression de l'épidémie sur les hôpitaux.

Le nombre de patients en réanimation est en hausse de 16, portant le total à 5.893, contre 5.877 la veille, indiquent les chiffres publiés dimanche soir.

Le nombre total de patients hospitalisés est lui aussi en hausse, de 460 à 30.798, après avoir reculé sur les cinq jours précédents.

Le nombre de cas confirmés est également en augmentation, de 29.344 à 5.289.526, tout comme le nombre de décès à l'hôpital (+140 à 74.563.)

Les indicateurs sont passés à la loupe à un peu plus d'une semaine de la rentrée scolaire après trois semaines de fermeture des écoles et à moins d'un mois de l'horizon fixé par le président Emmanuel Macron pour une réouverture progressive des terrasses et de certains lieux de culture, à partir de la mi-mai.

Dans un communiqué publié samedi soir, le Premier ministre Jean Castex s'est félicité d'une stabilisation de l'épidémie mais a annoncé de nouvelles restrictions pour accompagner la reprise des vols en provenance de pays où les variants font craindre une nouvelle vague, comme le Brésil.

Soumise depuis déjà plusieurs semaines à de nouvelles contraintes sanitaires visant à endiguer la troisième vague de l'épidémie, la France est devenue jeudi le huitième pays du monde - et le troisième en Europe - à franchir la barre des 100.000 décès imputés au coronavirus, en ajoutant aux chiffres enregistrés à l'hôpital les morts survenues dans les Ehpads et autres EMS et au domicile.

Le nombre cumulé de décès est désormais de 100.733, selon les données publiées dimanche, qui montrent également que plus de 12,5 millions de personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin.

(Patrick Vignal)