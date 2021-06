France/Coronavirus-Un "cluster" au variant Delta découvert à Strasbourg

PARIS, 12 juin (Reuters) - Un foyer de contaminations par le variant Delta du coronavirus, apparu en Inde, a été découvert à Strasbourg et des mesures d'urgence ont été prises pour tenter de maîtriser la situation, a annoncé samedi l'Agence régionale de santé (ARS) Grand-Est.

Ce "cluster" a été détecté au sein de la Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR) avec quatre cas déjà identifiés et 43 cas contacts en cours d'examen.

La préfecture du Bas-Rhin a ordonné la fermeture de l'école et des équipes de médiateurs vont être envoyées dans les bars et les restaurants fréquentés par les étudiants et les jeunes dans certains quartiers de la ville afin de les sensibiliser sur les risques de contamination.

Une opération de vaccination ciblée va aussi être lancée en visant en priorité les étudiants, les jeunes de moins de 30 ans et les personnels des bars et restaurants des quartiers concernés, a dit l'ARS.

Le variant Delta est jugé plus contagieux que les autres. (Bertrand Boucey)