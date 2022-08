France-Darmanin annonce un "grand débat" sur l'immigration en octobre

PARIS, 3 août (Reuters) - Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé mercredi que le projet de loi sur l'immigration, que le gouvernement devait présenter en octobre devant le Sénat, serait remplacé par un grand débat devant les deux chambres du Parlement.

"À la demande de la Première ministre [Elisabeth Borne], dès la fin août et en septembre, nous allons organiser une concertation place Beauvau sur la base de nos propositions, avec tous les partis, les partenaires sociaux, les associations et les représentants de la société civile", déclare le ministre de l'Intérieur dans une interview au Figaro.

"En octobre, nous mettrons à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Sénat un grand débat sur l'immigration avant qu'un projet de loi finalisé ne soit présenté. Nous avons une proposition de texte législatif, mais, pour un tel sujet, deux mois de concertation ne sont pas de trop", ajoute-t-il.

Gérald Darmanin dit souhaiter "une réforme profonde de l'organisation de l'asile, une intégration bien plus exigeante des étrangers arrivant sur le territoire national, une réflexion nécessaire sur le rapport entre immigration et économie, ainsi qu'une (...) lutte plus intraitable que jamais contre les étrangers délinquants". (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean Terzian)