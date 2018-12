PARIS, 30 décembre (Reuters) - "La catharsis des satisfactions et des mécontentements se fait par le vote", déclare Gérald Darmanin dans Le Journal du Dimanche, dans une invite aux "Gilets jaunes" qui se sont encore mobilisés pour certains le 29 décembre en France.

"Je ne me mets pas à leur place, mais le président a appelé à un grand dialogue, c’est une très bonne chose. Ensuite, il y aura des élections européennes, puis des municipales, des régionales…", souligne le ministre de l'Action et des Comptes publics dans une interview.

"En démocratie, poursuit-il, la catharsis des satisfactions et des mécontentements se fait par le vote."

"Je déplore en tout cas les détériorations de bâtiments, y compris de centres des impôts, les attaques à l’encontre de nos fonctionnaires et évidemment des policiers et gendarmes, les débordements racistes, xénophobes, antisémites ou homophobes auxquels on a assisté ; ils déshonorent leurs auteurs", juge Gérald Darmanin.

Le mouvement des "Gilets jaunes" s'est poursuivi samedi pour le septième week-end consécutif, avec une mobilisation en net recul à Paris mais des points de tension persistants en province, notamment à Bordeaux, Toulouse et Nantes. (Sophie Louet)